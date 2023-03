Un fungo killer che resiste ai farmaci allarma gli Stati Uniti: cos’è la Candida auris (Di martedì 21 marzo 2023) resistente ai farmaci, letale, e sempre più diffuso: la Candida auris, un fungo particolarmente pericoloso, preoccupa i Centri per il controllo delle malattie (Cdc) degli Stati Uniti, che hanno rilevato un aumento del fenomeno nel Paese. Sarebbe stato individuato in almeno metà dei 50 Stati, con alte concentrazioni in Nevada, Florida, Texas e California. Si tratta di una minaccia per gli anziani e gli immunodepressi: nel 2021 però sono già Stati riportati 1474 casi clinici, con un 200 per cento di incremento rispetto ai circa 500 casi del 2019. Secondo una ricerca apparsa su Annals of Medicine da ricercatori Cdc, nel 2022 sono state registrate 2377 infezioni. La mortalità è circa del 50%, i decesso avviene entro 90 giorni ... Leggi su tpi (Di martedì 21 marzo 2023)nte ai, letale, e sempre più diffuso: la, unparticolarmente pericoloso, preoccupa i Centri per il controllo delle malattie (Cdc) degli, che hanno rilevato un aumento del fenomeno nel Paese. Sarebbe stato individuato in almeno metà dei 50, con alte concentrazioni in Nevada, Florida, Texas e California. Si tratta di una minaccia per gli anziani e gli immunodepressi: nel 2021 però sono giàriportati 1474 casi clinici, con un 200 per cento di incremento rispetto ai circa 500 casi del 2019. Secondo una ricerca apparsa su Annals of Medicine da ricercatori Cdc, nel 2022 sono state registrate 2377 infezioni. La mortalità è circa del 50%, i decesso avviene entro 90 giorni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mikarpini : Fungo killer: allarme dagli Usa - la Repubblica. #LastOfUs - da_gianfranco : Il fungo killer non viene dagli Stati Uniti. Lo si è notato in India qualche anno fa. - infoitsalute : Candida auris, caso di fungo killer isolato in Toscana - infoitsalute : Fungo killer: allarme dagli Usa - infoitsalute : Perché il fungo killer Candida auris resistente ai farmaci ora preoccupa gli esperti -