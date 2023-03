Tottenham | chi per il dopo Conte? Pochettino ha dato una risposta

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Tottenham, i calciatori hanno scelto: ecco chi vogliono per il post Conte: Antonio Conte, dopo lo sfogo post paregg… - RealPasqualozzi : @StefaniaBattis4 @nelloscavo Attaccò anche la @OfficialASRoma per un'amichevole contro il Tottenham in terra santa… - pccpla : RT @CalcioFinanza: Conte lascia il Tottenham e ritorna in Italia? C’è anche un tema fiscale: chi lo vuole in Serie A può sfruttare il Decre… - jumptarvo : RT @CalcioFinanza: Conte lascia il Tottenham e ritorna in Italia? C’è anche un tema fiscale: chi lo vuole in Serie A può sfruttare il Decre… - El_Principe22_ : RT @CalcioFinanza: Conte lascia il Tottenham e ritorna in Italia? C’è anche un tema fiscale: chi lo vuole in Serie A può sfruttare il Decre… -

Commenta per primo Antonio Conte , dopo lo sfogo post pareggio col Southampton, è in bilico. L'allenatore salentino, secondo The Telegraph, sarà esonerato questa settimana dalla guida del. Detto ciò, uno dei principali indiziati per la panchina è Mauricio Pochettino . Secondo Sky Sport , molti giocatori degli Spurs sono stati in contatto con l'allenatore argentino per ...La firma con ilè arrivata ad ottobre inoltrato (2 novembre l'annuncio) e, di conseguenza, soltanto a fine ottobre scadranno i 2 anni di permanenza lontano dall'Italiavorrà tesserare ...... dopo una vittoria ottenuta all'ultimo turno, come Napoli, Juve e Lazio, eè costretto a ... I rossoneri hanno eliminato ildi Antonio Conte, con due prestazioni da vera squadra, in ...

Conte, il merito è diventato limite: dopo il Tottenham, chi si prende il ... Calciomercato.com

Antonio Conte, dopo lo sfogo post pareggio col Southampton, è in bilico. L'allenatore salentino, secondo The Telegraph, sarà esonerato questa settimana dalla guida del Tottenham. Detto ciò, uno dei ...Tottenham, le parole di Emil Hojbjerg dopo la conferenza di Antonio Conte: «Noi dobbiamo fare il possibile per accontentarlo» Pierre-Emile Hojbjerg, centrocampista del Tottenham, ha parlato dal ritiro ...