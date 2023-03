Momenti di paura nella contea di Burlington, nel New Jersey meridionale lunedì sera. In una chiesa è divampato un: le fiamme hanno avvolto ...Al centro di questo procedimento undoloso che la notte del 18 gennaio di tre anni addietro è stato messo a segno ai danni della professionista. Secondo la ricostruzione degli ...Il rogo scoppiato nello stabile di via Riva di Ponente potrebbe non essere stato fortuito. Anzi. Stando a quanto racconta uno degli stranieri residenti nel dormitorio, occupato abusivamente da anni, ...

Pauroso incendio in una chiesa in New Jersey Gazzetta

Garbagnate, paura per un incendio al campo nomadi. Intossicata una giovane, ma poteva andare peggio. Fiamme, un autocarro interrato e anche acetilene. Un ...(Prima Monza) Concorezzo. Pauroso incendio questa mattina, intorno alle 10, in via Ozanam, all'angolo con via Don Orione. Le fiamme si sono sprigionate da una palazzina Gescal in fase di ...