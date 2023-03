Incendia rifiuti nel Casertano | obbligo di firma per un 58enne

(Di martedì 21 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoCasaluce (Ce) – E’ accusato di avere appiccato le fiamme, lo scorso 23 ottobre, a un consistente cumulo di, anche di tipo pericoloso, sversati illecitamente in una traversa rurale della strada rurale della strada vicinale Piro a Casaluce, in provincia di Caserta, e per questo motivo i carabinieri del Nucleo Investigativo della Polizia Agroalimente e Forestale di Caserta, insieme con i militari forestali di Marcianise, gli hanno notificato undi. L’indagine, finalizzata a contrastare i roghi nella cosiddetta “Terra dei Fuochi”, che anche attraverso dei video ha consentito l’identificazione dell’uomo, undi Aversa (Caserta), è stata coordinata dalla Procura di Napoli Nord. L’indagato avrebbeto pneumatici fuori uso, residui di plastica ...

