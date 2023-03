(Di sabato 18 marzo 2023) INDIE ITALIA Il colpo di scena Chi se li ricorda Menti Criminali, storico gruppo rap di Ascoli? Beh, Arsen Palestini era il fondatore della crew. Ora va avanti a «fare first appeared on il manifesto.

Gli Ultrasuonati Il Manifesto

Il concerto fa parte del programma della 3 giorni di musica “ULTRASUONI RIMINI” organizzata in memoria di Thomas Balsamini, gestore e dj dello Slego e del Velvet club di Rimini, a 10 anni dalla sua ...Il 10 Giugno 2023 gli Skunk Anansie saranno a Rimini per una data unica e si esibiranno in Piazza Malatesta. Il concerto fa parte del programma della 3 giorni di musica “ Ultrasuoni Rimini ” organizza ...