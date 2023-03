Amici 22: sfida tra Alessandra Celentano e Emanuel Lo (Di venerdì 17 marzo 2023) Alessandra Celentano e Emanuel Lo si lanciano il “guanto di sfida”. Ecco com’è andata A poche ore dal serale di Amici 22, Emanuel Lo e Alessandra Celentano si sono reciprocamente lanciati il guanto di sfida. Samu dovrà preparare una coreografia con passi di classica mentre Ramon si cimenterà con il mondo l’hip hop. Entrambi sono un po’ preoccupati, perché dovranno lavorare fuori dalla loro comfort zone, ma i rispettivi professori li spronano a vedere in questo un’occasione di crescita per diventare ballerini più completi. Emanuel Lo aveva già espresso i suoi dubbi su Ramon che viene appunto sfidato in un genere non suo: l’Hip Hop. “Il movimento è parte fondamentale di un ballerino, non esiste un ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 17 marzo 2023)Lo si lanciano il “guanto di”. Ecco com’è andata A poche ore dal serale di22,Lo esi sono reciprocamente lanciati il guanto di. Samu dovrà preparare una coreografia con passi di classica mentre Ramon si cimenterà con il mondo l’hip hop. Entrambi sono un po’ preoccupati, perché dovranno lavorare fuori dalla loro comfort zone, ma i rispettivi professori li spronano a vedere in questo un’occasione di crescita per diventare ballerini più completi.Lo aveva già espresso i suoi dubbi su Ramon che viene appuntoto in un genere non suo: l’Hip Hop. “Il movimento è parte fondamentale di un ballerino, non esiste un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DonnaGlamour : Amici, guanto di sfida controverso: “Non la guardo. Mi demoralizzo…” - infoitcultura : Amici il Serale, domani al via la sfida: concorrenti, squadre, giudici, favoriti e ospiti - Gazzettino : Amici il Serale, domani al via la sfida: concorrenti, squadre, giudici, favoriti e ospiti. Le anticipazioni - redazionerumors : Scopri tutte le anticipazioni della prima puntata del Serale di Amici 22: sfide, ballottaggi, guanti di sfida e il… - novasocialnews : 'Amici 22', sfida incrociata per i ballerini Samu e Ramon -