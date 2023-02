Perché Inzaghi Sceglie Dzeko Ma Lukaku No?

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 2 febbraio 2023) MILANO – La formazione dell’Inter è pronta per il derby con il Milan. Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco;, Martinez. Una squadra come una macchina ben oliata, pronta a scendere in campo. Ma Simoneha una sfida ancora più grande: portare al 100% della forma Big Rom, Romelu, in vista dell’andata degli ottavi di Champions con il Porto. Una sfida che sembra impossibile, ma cheè pronto a cogliere. Dopo il derby ci saranno altre due partite per completare il rodaggio: a Marassi contro la Samp e a San Siro con l’Udinese. Persaranno le occasioni per mettere quei minuti nelle gambe che lo porteranno al top della forma in vista della Champions, dove può essere un fattore determinante.capirà e potrà ...