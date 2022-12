We Run Rome 2022 | risultati e classifica Daniele Meucci e Sofiia Yaremchuk fanno festa nella capitale

Leggi su oasport

(Di sabato 31 dicembre 2022)hanno vinto la We Run, ormai tradizionale corsa podistica che va in scena lungo le strade della. La 10 km maschile e femminile ha affiancato le bellezze della Città Eterna: arrivo e partenza alle Terme di Caracalla passando per il Circo Massimo, piazza Venezia, via del Corso, piazza di Spagna, piazza del Popolo, il Pincio, Villa Borghese, via Veneto, via dei Fori Imperiali, il Colosseo.si è imposto per la terza volta in questa manizione: il Campione d’Europa di Maratona nel 2014, reduce dall’ottavo posto a New York, ha alzato le braccia al cielo dopo i sigilli del 2012 e del 2018. L’ingegnere ha chiuso con il tempo di 29:29, distaccando il moldavo Maxim Raileanu ...