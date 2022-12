Ucraina | Mattarella | Aggressore non può avere successi | non ci rassegniamo a questo presente

(Di sabato 31 dicembre 2022) (Agenzia Vista) Roma, 31 dicembre 2022 "Pensiamoci: se l'aggressione avesse successo, altre la seguirebbero, con altre guerre, dai confini imprevedibili. Non ci. Il futuro non può essere. La speranza di pace è fondata anche sul rifiuto di una visione che fa tornare indietro la storia", le parole dinel corso del discorso di fine anno. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

... nella libertà e nel diritto , di fronte a conflitti laceranti come quello dell', mi ... Salvini: 'La migliore risposta aè far correre l'Italia' Il messaggio del Capo dello Stato ha ...Il ministro Tajani , invece, si è concentrato sui temi di politica estera indicato al: " Pace giusta in, Europa, Occidente, rapporto privilegiato con l'Africa, impegno nel ... Ucraina, Mattarella: "2023 porti silenzio armi" - Il Sole 24 ORE Nel suo messaggio di fine anno agli italiani, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha invitato ad una riflessione in ...L’Italia è ormai una democrazia matura come dimostra la rapida successione al governo di tutte le forze politiche. La “concretezza” necessaria per poter governare ha richiamato e richiama i partiti a ...