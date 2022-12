Tutta la disinformazione sull’invasione russa in Ucraina dal 2014 ad oggi

Leggi su open.online

(Di sabato 31 dicembre 2022) Il russo Ilya Yashin, oppositore di Vladimir Putin, è stato condannato a 8 anni di carcere con l’accusa di aver «diffuso false informazioni sull’esercito russo» sulla strage di Bucha. Di fatto, Yashin negava la versione del Cremlino secondo cui i rapporti della strage stessa fossero state fabbricate contro Mosca. La narrazione del Cremlino è stata a lungo sostenuta anche in Italia, mettendo in dubbio i video e le foto scattate a Bucha, sostenendo addirittura la presenza di attori che si fingevano morti. Teorie del complotto che abbiamo trattato in diverse occasioni, in particolare nello nostro speciale di Open Fact-checking, ulteriormente smentite da un video girato da un drone reso noto dalla Cnn e dalle inchieste del New York Times, riuscendo a identificare gli autori del massacro: il 234° regimento di Mosca. Questa è solo la punta dell’iceberg dell’information war ...