Agenzia ANSA

Johannesburg, capitale finanziaria del, ha annullato all'ultimo momento le celebrazioni pubbliche programmate per. Secondo News24 il sindaco, Mpho Phalatse, ha detto che le risorse delle feste e celebrazioni saranno ...... Vacanze di Natale 95, La Famiglia Addams 2, Natale a Rio, Natale in India, Natale in, l'... Tentazioni (ir)resistibili, Tropic Thunder, Star Trek Into Darkness, Il danno, Unda ... Sudafrica: Capodanno di austerity, fondi a vittime inondazioni - Africa Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permette ...Johannesburg, capitale finanziaria del Sudafrica, ha annullato all'ultimo momento le celebrazioni pubbliche programmate per Capodanno. (ANSA) ...