Roberto Girometti | Allende | Fidel e tutti gli altri

DiLei

L'addio alle scene era arrivato nel 1980 , con il film Le segrete esperienze di Luca e Fanny die Gérard Loubeau. Per l'attrice era giunto il momento di dedicarsi solo a se stessa e ......della Fondazione di Piacenza e Vigevano (che ha sostenuto la realizzazione del volume)... Tra questi, il giornalista Ludovico Lalatta e Mariocon la moglie Roberta Bonvini - presenti ... Addio all’ex Miss Italia Daniela Giordano: la malattia non le ha lasciato scampo Daniela Giordano è morta a 74 anni. L’attrice ed ex Miss Italia ha fatto sognare gli italiani in decine di film accanto ai più grandi del cinema ...