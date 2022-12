Ratzinger | il suo testamento spirituale | dal “vi prego | non lasciatevi distogliere dalla fede” alla riflessione sul rapporto con la scienza

(Di sabato 31 dicembre 2022) “A tutti quelli a cui abbia in qualche modo fatto torto, chiedo di cuore perdono”. È il passaggio più forte deldel Papa emerito Benedetto XVI, morto il 31 dicembre 2022 all’età di 95 anni. Il testo reca la data del 29 agosto 2006 ed è stato quindi scritto nel secondo anno di pontificato. “Quello che prima ho detto ai miei compatrioti, – scrive– lo dico ora a tutti quelli che nella Chiesa sono stati affidati al mio servizio: rimanete saldi nella! Nonconfondere! Spesso sembra che la— le scienze naturali da un lato e la ricerca storica (in particolare l’esegesi della Sacra Scrittura) dall’altro — siano in grado di offrire risultati inconfutabili in contrasto con lacattolica. Ho vissuto le trasformazioni ...

Agenzia ANSA

Lo hanno accusato di aver fatto realizzare una terrazza sulappartamento, mentre in realtà a volerla era stato uncoinquilino'.aveva chiesto a Giovanni Paolo II di poter lasciare ..., nelletto di degenza nella camera al primo piano, indossando semplicemente una stola, concelebrava persino la messa, come accadeva anche per San Giovanni Paolo II negli ultimi giorni ... Ratzinger nel suo testamento, 'rimanete saldi nella fede' - Ultima Ora Il 21 novembre 2009, papa Benedetto XVI, al secolo Joseph Ratzinger, durante l’incontro con gli artisti, tenne uno dei suoi discorsi ritenuti più interessanti da parte degli esperti: quello sul ruolo ...Infine, chiedo umilmente: pregate per me, così che il Signore, nonostante tutti i miei peccati e insufficienze, mi accolga nelle dimore eterna», conclude Ratzinger nel suo testamento spirituale.