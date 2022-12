Morte Ratzinger | le reazioni del mondo Dal patriarca Kirill a Re Carlo - Cronaca - quotidiano net

RaiNews

BANDIERE A MEZZ'ASTA IN VATICANO E ALBERO SPENTO IN SEGNO DI LUTTO Bandiere a mezz'asta in Vaticano in segno di cordoglio per ladel papa Emerito Benedetto XVI. Anche l'albero di Natale e il ...... teologo duro e mite che ha sempre difeso la fede dei semplici dai professorini snob Un Papa che ci piace perché moderno ma non si è mai arreso alla banale modernità È morto Joseph, un ... E' morto Benedetto XVI, il primo Papa emerito della storia. I funerali giovedì in piazza San Pietro - Il messaggio di Jill e Joe Biden - Il messaggio di Jill e Joe Biden Un Papa che ha parlato (e vissuto) di amicizia con Dio e gli uomini, dunque un Papa inutile per il mondo, che tollera la Chiesa solo se si guadagna da vivere con un fare spesso suppletivo delle inadem ...