Morte Pelè | la madre non sa della scomparsa di O Rey

(Di sabato 31 dicembre 2022) Il mondo del calcio piange ladi Pelé, uno dei calciatori più fortistoria del calcio. Il brasiliano è morto nella giornata di giovedì 29 dicembre dopo aver lottato per tempo con un tumore al colon, che si era diffuso a polmoni e fegato. Era stata interrotta anche la chemioterapia, le cure infatti non rispondevano più. Arriva oggi un’importante novità: secondo quanto riportato dal Sun la mamma dinon sa che il figlio è morto. A rivelarlo è stata sua sorella. LaCeleste non sadiMaria Lucia do Nascimento si prende curaCeleste, che ha appena compiuto 100 anni e la cui casa si dice si trovi lungo il percorso che gli organizzatori del funerale hanno pianificato prima che ...

... dalla recrudescenza del Covid in Cina che allarma il mondo, fino alladel "GOAT", greatest of all times, il più grande di tutti: Pelé. E con la stessa facilità si tendono a bruciare i ricordi. ...Il Brasile si prepara a dare l'addio al suo Re, l'uomo che ha fatto conoscere il paese gigante del Sudamerica in tutto il mondo e per la cuisono stati decretati dal Presidente uscente Jair Bolsonaro tre giorni di lutto nazionale. Pele' rimarra' eterno, intanto la famiglia ha deciso di posticipare la veglia funebre a lunedi' prossimo ... Pelé, funerali martedì: tre giorni di lutto in Brasile dopo la morte di O Rei