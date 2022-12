Comune di Cuneo | Concorso per 1 Istruttore Tecnico

(Di sabato 31 dicembre 2022) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 1 Figura Professionale comeDirettivo, la Risorsa selezionata sarà assegnata al Centro Grandi Carnivori Veterinario, presso l’Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime, si tratta di Personale inquadrato in categoria D. Per questa Posizione é previsto contratto a tempo indeterminato e parziale 50%. Bando diE' indetto unpubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di «direttivo- Centro grandi carnivori - veterinario», categoria D, a tempo parziale (50% - 18 ore settimanali) e indeterminato presso l'ente di gestione delle Aree protette delle Alpi ...

