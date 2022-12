Benedetto XVI è stato il primo papa a fare una benedizione via Twitter

Leggi su giornalettismo

(Di sabato 31 dicembre 2022) L’annuncio della sala stampa della Santa Sede, questa mattina, non èaltro che il corollario di un percorso inaugurato, non senza qualche dubbio, proprio daXVI. La notizia della sua morte, in una giornata in cui le redazioni tradizionalmente sonnecchiano, in attesa del discorso del presidente della Repubblica, si è diffusa inluogo sui social network, con la newsroom del Vaticano – Vatican News, appunto – che ha dato notizia in un tweet della morte diXVI. Joseph Ratzinger eraanche ilpontefice a dare unavia. LEGGI ANCHE > La morte fake (di nuovo) diRatzinger Morte diXVI, ila usare ...