Addio a Benedetto XVI | il Papa emerito è morto

Sky Tg24

Poi aggiunge che "Il nomeevoca, inoltre, la straordinaria figura del grande 'Patriarca del monachesimo occidentale', sanda Norcia, compatrono d'Europa" che per Ratzinger "...Il Papa emerito è morto. "Con dolore informo che il Papa Emerito,XVI, è deceduto oggi alle ore 9:34, nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano". Lo fa sapere il portavoce del Vaticano Matteo Bruni. 31 dicembre 2022 Papa Ratzinger è morto, addio a Benedetto XVI: aveva 95 anni 'Con dolore informo che il Papa Emerito, Benedetto XVI, è deceduto oggi alle ore 9:34, nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano'. Lo dichiara ...“Con dolore informo che il Papa Emerito, Benedetto XVI, è deceduto oggi alle ore 9:34, nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano”. Con questo comunicato stampa il Direttore della Sala Stampa della ...