Tragedia a Lecce | bimba di due anni e mezzo dopo 3 giorni in ospedale Disposto accertamento su cause

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Una bambina di dueè morta ieri sera in provincia diessere stata portata incon una febbre alta. La piccola, ultima di tre figli di una coppia, aveva iniziato a stare male il giorno di Santo Stefano. Era stata portata al pronto soccorso del Sacro Cuore di Gallipoli, dove le sue condizioni erano apparse subito gravi, per essere trasferita all’Vito Fazzi di. Il giorno successivo è entrata in coma ed è poi deceduta. A nulla è valsa la somministrazione di una terapia speciale inviata dall’Bambino Gesù di Roma. La Asl haundiagnostico per comprendere se la morte sia riconducibile alle complicanze di un virus influenzale o a un’encefalite ...

