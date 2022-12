Torino | Vlasic sempre più vicino al riscatto

Tuttosport

- Juric contro il Monza gli ha concesso venti minuti, ma dopo che già la furia disi era scatenata sui biancorossi con la doppietta che ha portato il risultato sul poker per i granata: ...Ilpronto a riscattareil prima possibile: il club granata vuole evitare che ci siano altri casi Brekalo Ilè pronto a riscattare subito Nikolain cambio del versamento di 15 ... Torino, a Monza test superato con Vlasic mondiale Un Monza non particolarmente brillante cade contro il Torino nell’ultimo test amichevole a 7 giorni dalla ripartenza della serie A. I brianzoli vanno sotto al 25’ con un pasticcio difensivo di Marlon, ...TORINO - Juric contro il Monza gli ha concesso venti minuti, ma dopo che già la furia di Vlasic si era scatenata sui biancorossi con la doppietta che ha portato il risultato sul poker per i granata: p ...