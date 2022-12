PSV-Milan 3-0 | ancora Madueke | LIVE News

Milan News

EINDHOVEN -3 - 0 LIVE 8' Til, 21', 56' MaduekeEINDHOVEN (4 - 3 - 3) : Benitez; Teze, Ramalho, Obispo, Max; Sangaré, Veerman, Til (58' Xavi Simons); Madueke, Vertessen (58' De Jong), El ...Ilriabbraccia i due francesi. Olivier Giroud e Theo Hernandez sono rientrati a Milanello dopo ... I due, con la prima squadra in Olanda per l'ultima amichevole contro il, hanno iniziato il ... Dove vedere PSV-Milan in diretta TV, streaming e su MilanNews.it Alle 18.15 è andata in scena l’amichevole tra PSV e Milan. I rossoneri stanno perdendo momentaneamente 2-0 al primo tempo Alle 18.15 è andata in scena l’amichevole tra PSV e Milan. I rossoneri stanno ...57' Cambio nel PSV: dentro De Jong e Simons, fuori Til e Vertessen. 55' Gol del PSV. Grandissimo gol di Madueke che si accentra e calcia di mancino. Mirante non può nulla.