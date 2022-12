Gf Vip 7 | è ancora scontro tra Edoardo Donnamaria e Antonino Spinalbese | “Parac*lo e senza pal*e”

Leggi su isaechia

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Dopo la lite con Patrizia Rossetti,si è reso protagonista di una nuova discussione, questa volta con. L’hairsylist ha accusato il gieffino di non parlare in faccia. Questa la pronta replica del volto di Forum: Le cose in faccia io le dico alle persone se le voglio dire in faccia. Ti sei comportato male con le donne. Allora ti spiego. C’è Ginevra, inizi una cosa con Ginevra che sembra bellissima, sembra la storia d’amore più bella d’Italia. Ginevra esce. Rimane Giaele. Inizi una mezza cosa con Giaele. Hai mancato di rispetto a Ginevra, tant’è che Ginevra la puntata dopo ti fa un c*lo così e tu sei stato male una settimana. Antonella si è schierata in difesa di, facendo notare ad Edaordo il suo errore. Il volto di Forum non ha voluto sentire ragioni e ha ...