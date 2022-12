Informazione Fiscale

La quota complessiva stabilita dal governo per il prossimoè di 82.705 lavoratori . Il numero definitivo è stato annunciato tramite il comunicato stampa del 21 dicembre 2022, in seguito al Consiglio dei Ministri n. 11. Per tutti i dettagli si ...Migranti, la rivolta delle Ong contro il. Su Affari il testo integrale Organizzazioni non governative in rivolta contro ilche dispone 'disposizioni urgenti' per la gestione deimigratori: la Sea Eye lo bolla come 'illegale' e chiede 'protezione' al governo tedesco, mentre la nave Geo Barents di Medici ... Decreto flussi 2023: più di 82.000 i nuovi ingressi, novità per i datori di lavoro È arrivato ieri sera il via libera del governo Meloni al primo pacchetto di misure urgenti, per regolare i flussi migratori, ed offrire il primo codice di condotta per le attività delle Ong. Una serie ...Organizzazioni non governative contro il decreto che dispone "disposizioni urgenti" per la gestione dei flussi migratori ...