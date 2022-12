Covid Cina | anche la Spagna chiede test ai viaggiatori

... passando per la violazione del segreto di Stato e quella delle restrizioni anti -. Quella ...e Russia si sono astenute dal voto e non hanno esercitato il loro potere di veto a seguito di ...... la copertura vaccinale generale ine' bassa e non esiste una decisione di equivalenza tra i certificati di vaccinazione o di guarigione cinesi e il certificato digitale19 dell'Unione ...Il direttore dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ritiene che in assenza di informazioni più complete sul covid-19 in Cina, si possa comprendere che altri Paesi ...M anca poco ai festeggiamenti il Capodanno e cosa succederà nel 2023 ovviamente è difficile dirlo. Una cosa, però, possiamo dirla per certa: l’anno vecchio, il 2022, finisce come il 2021, con la pande ...