Clima | in Italia nel 2022 aumentano del 55% gli eventi estremi

(Di venerdì 30 dicembre 2022) (Adnkronos) – Alluvioni, ondate di caldo anomalo e di gelo intenso, frane, mareggiate, siccità, grandinate: ilè stato un ‘anno nero’ per il, con un’accelerazione deglimeteonel mondo e anche in, segnata quest’anno da più caldo e siccità. E’ il quadro che emerge dai dati di bilancio dell’Osservatorio Cittàdi Legambiente, realizzato in collaborazione con il gruppo Unipol. Siccità, grandinate, trombe d’aria e alluvioni – Nella Penisola ha registrato un incremento del +55% di casi rispetto al 2021: 310 fenomeniche quest’anno hanno provocato impatti e danni da Nord a Sud e causato 29 morti. Nello specifico si sono verificati 104 casi di allagamenti e alluvioni da piogge intense, 81 casi di danni da ...

Il Nordmaggiormente colpito approfondimento, Cnr: inil 2022 l'anno più caldo della storia Entrando nello specifico, Legambiente ha segnalato come il Nord del nostro Paese sia ... Clima, l'Italia è fragile: più incendi e più alluvioni. Turismo, a rischio ... (Adnkronos) - Alluvioni, ondate di caldo anomalo e di gelo intenso, frane, mareggiate, siccità, grandinate: il 2022 è stato un 'anno nero' per il clima, con un'accelerazione degli eventi meteo estremi ...