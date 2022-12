Baselice | Cormano contro Ferella | “Bugie hanno le gambe corte”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Tempo di lettura: 4 minutiFronte polemico sempre caldo a. Con una nota stampa, a intervenire nel dibattito pubblico è il consigliere comunale Andrea. Che scrive: “Il Sindaco dista facendo passare il messaggio che la sua Amministrazione per propri meriti è stata premiata ricevendo 170.000 € circa dal Fondo di sostegno ai comuni marginali, nel triennio 2021-2023. Per fortuna lelee questo è un comportamento che evidenzia una disonestà intellettualmente, giocando sulla ignoranza – non conoscenza dei fatti – della cittadinanza. Cosi il consigliere Comunale, Andrea, dirigente provinciale di Fratelli d’Italia, scrive nella sua nota stampa. I fondi al Comune di– prosegue ...