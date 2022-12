Autonomia | Salvini | riforma importante | darà benefici da Sud a Nord

Today.it

... che come da programma elettorale del centrodestra sta lavorando al Progettoe ha già ... Lo dice il Vicepremier e Ministro Matteo. 30 dicembre 2022Ma le critiche devono essere basate sui fatti e la Lega, per esempio, sull'è sempre stata in prima linea. Senza Matteo, il partito e i governatori non ci sarebbe stato il referendum. La via stretta di Salvini per arrivare all'autonomia Roma, 30 dic. (askanews) - 'Bravo al ministro Calderoli, che come da programma elettorale del centrodestra sta lavorando al Progetto Autonomia e ...L'europarlamentare del Carroccio: "Partito unito per Fontana. Moratti Un pastrocchio. E Majorino sul Qatargate..." L'intervista di Affaritaliani.it Milano ...