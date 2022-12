Aumento in busta paga di 100€ | ecco finalmente l’aiuto che tutti aspettavano | tempi

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Quello dell’inè un tema caldissimo perché il governo Meloni proprio grazie alla riforma dell’Irpef può aumentare ladi €100 al mese. Il governo Meloni fin dall’inizio del suo operato ha chiarito che non avrebbe messo in campo nuovi bonus perché era fortemente contrario alla logica dei bonus ma avrebbe fatto di tutto per aumentare gli stipendi. Infatti l’ambito di intervento più forte del nuovo premier Giorgia Meloni è proprio quello del taglio del cuneo fiscale ma la novità è proprio un intervento più forte sull’Irpef perché proprio grazie alla riforma dell’irpef ci può essere un fortedi 100 euro sullo stipendio.100 euro ai lavoratori / I Love TradingUna rimodulazione degli scaglioni IRPEF è proprio il nuovo progetto del ...

