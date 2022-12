Ancelotti sul Milan | ‘La vittoria dello scudetto può aprire un ciclo che si era chiuso per varie vicissitudini’

Corriere della Sera

Una battutamercato di gennaio: 'In entrata è tutto chiuso, non ci saranno acquisti - spiega- , perché abbiamo un'ottima rosa. Le uscite non lo sappiamo, perché forse alcuni che ...Una battutamercato di gennaio: "in entrata è tutto chiuso, non ci saranno acquisti - spiega- , perché abbiamo un'ottima 'rosa'. Le uscite non lo sappiamo, perché forse alcuni che ... Davide Ancelotti sul padre Carlo: «Ascolta tutti, ma decide lui. A ... Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, si è così espresso a SportMediaset sullo Scudetto del Milan e sul futuro del Club: "Penso che vale molto per lui, per il Milan ...Liga, i risultati dei primi match della 15a giornata Non vanno oltre lo 0-0 invece Betis e Athletic Bilbao, dopo un match intenso e combattuto. La Liga riparte con la 15a giornata in seguito al lungo ...