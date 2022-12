A Pitigliano il Comune usa i falchi per scacciare i piccioni - Cronaca - lanazione.it

(Di venerdì 30 dicembre 2022) L'assessora all'Ambiente: 'E' un metodo non cruento, che non comporta disagi alle persone ed è a zero impatto ambientale'. Il metodo è già stato utilizzato a ...

Pitigliano, il Comune allontana i piccioni dal centro storico con l'uso dei falchi. Si chiama Bird control il metodo che sarà impiegato a Pitigliano con l'uso dei falchi, per allontanare i volatili dal centro storico. L'assessora all'Ambiente: "E' un metodo non cruento, che non comporta disagi alle persone ed è a zero impatto ambientale". Il metodo è già stato utilizzato in diverse città della Toscana, tra cui Firenze. Il Comune di Pitigliano ha deciso di affrontare così il problema dei piccioni, affidando il servizio alla ditta Falconieri Fiorentini.