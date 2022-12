Tutti vogliono Amrabat | la Fiorentina fa muro

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Sofyan, centrocampista della, è sulla lista di diverse società tra cui Liverpool e Tottenham ma i viola cercano di resistere Sofyan, centrocampista della, è sulla lista di diverse società tra cui Liverpool e Tottenham ma i viola cercano di resistere. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il suo valore si avvicina ai 40 milioni e il club non ha intenzione di cederlo. Dall’Europa, però, insistono e anche il Siviglia sarebbe in corsa per il mediano marocchino. Nel mercato di gennaio si faranno valutazioni a riguardo, ma potrebbe essere difficile trattenerlo a fronte di un’offerta importante. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Sportitalia

pazzi per Amrabat, l'uomo chiave di un Marocco che in Qatar ha stupitopazzi per Sofyan e la Fiorentina gonfia il petto in attesa di gonfiare il portafoglio. Amrabat fa festa coi ...'Anche se la maggior parte degli osseti è andata a Vladikavkaz, poi sono tornatiin Georgia, perché questa è la loro terra, qui sono cresciuti. Pertanto,essere sepolti qui'. Ma poco è ... ESCLUSIVA SI Tutti vogliono Zurkowski, ma lui ha già deciso