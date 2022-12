I migliori cori da stadio del 2022

Leggi su ultimouomo

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Magari avete vissuto questa strana epifania. capitato quanti di noi è capitato di scoprire solo dopo molti anni che un ritmo che associamo da sempre a un coro daè in realtà una canzone, magari pure famosa, significativa nella storia della musica? Forse un giorno ascoltando Un’avventura ci siamo accorti che prima dei tifosi del Milan (Non sarà una diffida, a fermare il nostro amore per il Milan) era stato in realtà Lucio Battisti a cantarla, oppure che Un giorno all’improvviso, diffusa ormai pure all’estero, prende le note dalla malinconica hit L’estate sta finendo dei Righeira (1985). Come le canzoni, anche idascandiscono la nostra vita. Seven Nation Army, meglio conosciuta come Po po po po po pooo po, mi fa venire in mente non solo l’incredibile vittoria dei Mondiali 2006, ma anche la spensierata estate fra ...