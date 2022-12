Highlights e gol Psg-Strasburgo 2-1 | Ligue 1 2022 2023 VIDEO

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Ilcon glie i gol di Psg-2-1, match valido per la sedicesima giornata della. E’ Marquinhos a sbloccare l’incontro del Parco dei Principi in cui Neymar e Mbappé sono regolarmente in campo. Il primo regala la vittoria ai suoi col rigore nel finale dopo l’iniziale vantaggio firmato Marquinhos e l’autogol dello stesso difensore brasiliano, mentre il connazionale con la maglia 10 si fa addirittura espellere con due gialli in un minuto. Di seguito le immagini salienti della partita. SportFace.

Tutto ciò in occasione della 16esima giornata di Serie A del prossimo 4 gennaio: per vedere ed, bisognerà quindi sintonizzarsi su Rai 3 alle ore 23,30 e non più sul secondo canale di ... Mercoledì 4 gennaio, per il turno infrasettimanale, 90° Minuto passerà invece su Rai 3 (sempre alle 23:30 con riassunti, immagini,) con Bar Stella che manterrà il suo solito slot . ... Chelsea-Bournemouth 2-0, Havertz e Mount: gol e highlights Leeds United - Manchester City 1-3 highlights e gol: le azioni principali della sfida della diciassettesima giornata di Premier League 2022/23.