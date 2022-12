Harry Potter | reboot in arrivo per l’indimenticabile saga?

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Secondo alcuni rumors, Warner Bros. Discovery vorrebbe lavorare ad undi una delle saghe più amate di tutti i tempi:La notizia è ancora fresca, ma già ha fatto rimanere di sasso tutti i fan cresciuti con un’idea ben chiara di chi fossero, Ron, Hermione e tutti gli altri personaggi che hanno trasformato ladiin un cult. Un vero e proprio simbolo per la generazione dei Millennials, cresciuta con le avventure del maghetto; da allora il successo è stato intramontabile, tanto che gli adulti di oggi hanno ancora nel cuore questo mondo e se lo tengono ben stretto. L’amore per questanon si è fermato però ai bambini e ragazzi degli anni 2000, perché sono tanti i giovani nati negli anni successivi ad amare ...

Giornale di Brescia

Lo spettacolare Torneo Tremaghi ha inizio: la sfida dicon il temibile drago ungaro spinato, il ballo del ceppo e le prime gelosie tra Hermione e Ron.torna sul grande schermo come non lo avete mai visto, pronto a incantare ancora una volta il pubblico grazie alla magia della musica dal vivo e alla bacchetta del Maestro Benjamin Pope. L'...Jack Huston recita anche al fianco di Tongayi Chirisa eHamlin. Quando la serie verrà ...Gina Rodriguez guida la nuova commedia di mezz'ora della ABC basata sul libro di Alexandradel 2020,... Un'avventura magica a Brescia: ecco l’escape room a tema Harry Potter Secondo alcuni rumors, Warner Bros. Discovery vorrebbe lavorare ad un reboot di una delle saghe più amate di tutti i tempi: Harry Potter.Di tutte le storie che ruotano attorno alla famiglia reale inglese, si sente parlare poco del rapporto di Kate Middleton con il principe Harry. Come ha ricordato qualcuno per diversi anni, prima ...