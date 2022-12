E’ tempo di fuochi d’artificio | multate tre persone | daspo urbano per parcheggiatore abusivo

(Di giovedì 29 dicembre 2022)di lettura: 2 minutiIn occasione delle festività natalizie, nel solco delle linee operative dettate dal Ministro dell’Interno e dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in materia di prevenzione e repressione del commercio illecito di prodotti pirotecnici e di innalzamento del livello di attenzione per l’ordine e la sicurezza pubblica, la Questura di Benevento prosegue nell’articolata attività di controllo sull’intero territorio provinciale conseguendo ieri i seguenti risultati: gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e della Divisione di Polizia Amministrativa hanno proceduto al sequestro amministrativo di materiale pirotecnico e a sanzionare tre, tutte residenti nel capoluogo. Gli agenti della “Volante” hanno individuato in piazza Risorgimento un giovane, noto alle forze dell’ordine, intento ad esercitare ...

Il Sole 24 ORE

Coloro che opteranno per lo spettacolo in scena al Teatro della Fortuna faranno infatti inad ... Non meno importante il divieto di far esplodered'artificio o simili. Foto di Francesco ...medio di lettura: 2 minuti I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Como , nei giorni scorsi, hanno sottoposto a sequestro 210.425 artifici pirotecnici del peso ... Concerti in piazza, fuochi d’artificio e grandi eventi, Torino marca le differenze rispetto all’era ... Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Roma, 28 dic. (Adnkronos Salute) () - "Tenere i cani in casa durante i fuochi d'artificio, magari sistemando una cuccia o dei cuscini che possano farli sentire al sicuro; contrastare il rumore improvv ...