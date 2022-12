Decreto sicurezza | i vescovi contro il governo | «È basato sul nulla | cadrà presto»

Leggi su open.online

(Di giovedì 29 dicembre 2022) L’approvazione delmigranti – o– è arrivata ieri sera, mercoledì 28 dicembre, durante il consiglio dei ministri. Dopo la reazione di alcune Ong, che ne hanno criticato il contenuto – soprattutto il sistema di sanzioni fino a 50mila euro e il sequestro della nave impiegata per il soccorso se non viene rispettato il nuovo codice di condotta – è arrivata la bocciatura da parte dei. «È paradossale che sia considerato uno strumento di inuno strumento che in questi anni è stato diper almeno il 10% delle persone che sono sbarcate nel nostro Paese e in Europa”, cioè le navi delle Ong, “sia considerato uno strumento di in», ha detto a Vatican News monsignor Gian Carlo Perego, riferendosi al lavoro di ricerca e ...