Calcio in lutto | a 82 anni è morto Pelè

(Di giovedì 29 dicembre 2022) SAN PAOLO (BRASILE) (ITALPRESS) – Edson Arantes do Nascimento, meglio conosciuto come, aveva 82e da fine novembre era ricoverato all'ospedale “Albert Einstein” di San Paolo a causa di un'infezione respiratoria legata al Covid e per una rivalutazione delle cure per il tumore al colon che gli era stato diagnosticato nel settembre dello scorso anno. Sottoposto a intervento e chemioterapia,era peggiorato nell'ultimo anno e il 21 dicembre lo staff dell'ospedale aveva fatto sapere che sarebbe dovuto rimanere ricoverato anche a Natale per “una progressione della malattia oncologica” e la necessità di “maggiori cure legate alle disfunzioni renali e cardiache”. La famiglia non ha ancora rilasciato dettagli sulla camera ardente, ma “Globoesporte” fa sapere che nei giorni scorsi a Vila Belmiro è stata allestita una struttura per ...