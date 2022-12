Addio a Pelè | il Campione più amato si è spento circondato dall’amore della famiglia

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Il mondo del Calcio piange una delle sue più importanti leggende:, simboloNazionale brasiliana con cui ha vinto per 3 volte la Coppa del Mondo. L’ex calciatore è scomparso all’età di 82 anni dopo aver combattuto contro alcuni gravi problemi di salute. Lanon l’ha mai abbandonato ed è stata al suo fianco sino a queste ultime ore. Su Instagram arriva il messaggiofiglia Kely Nascimento, che scrive: “Tutto ciò che siamo è grazie a te. Ti amiamo infinitamente. Riposa in pace”. A corredo del post, una foto con le mani deiri unite a quelle del. ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO…

Con la nazionale, la Seleçao,si fece conoscere al globo intero con i Mondiali del 1958 in Svezia. In semifinale contro la Francia segnò una tripletta nel 5 - 2 finale. Grazie a queste reti ...Il 1° ottobre del 1977 in un match amichevole al Giants Stadium tra Cosmos e Santos,diceal mondo del calcio giocato. "In 22 anni di calcio, Pelé ha promosso l'amicizia e la fraternità ... Addio a Pelé, mito intramontabile del calcio brasiliano e mondiale