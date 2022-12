“Tina Cipollari si sposa” UeD | il 2022 si chiude con la bomba gossip più attesa dal pubblico

(Di mercoledì 28 dicembre 2022)su, che si sarebbe nuovamente fidanzata e sarebbe pronta anche per il matrimonio. Sì, avete capito proprio bene: a fine anno è arrivata la notizia top sulla vita privata dell’opinionista di Uomini e Donne, che ha sempre preferito il massimo riserbo. Ma qualcuno è riuscito a captare informazioni sul suo conto e sono decisamente molto accattivanti. Ora che è stata scoperta potrebbe anche uscire alla luce del sole per raccontare tutto ai suoi fan. Al momento mancano le sue parole ufficiali, masarebbe nuovamente fidanzata e quindi non più single da un po’ di tempo a questa parte. E il sogno chiamato matrimonio sarebbe anche dietro l’angolo. Quindi, possiamo tranquillamente parlare di una vera e propria svolta improvvisa, per certi versi ...

Yahoo Finanza

Secondo i umo in circolazionesarebbe stata avvistata di nuovo in compagnia del suo ex, Vincenzo Ferrara.: il ritorno di fiamma A oltre un anno dal loro inaspettato addio,e Vincenzo ...è uno dei volti più amati di Uomini e Donne . La verace opinionista romana ha alle spalle un passato difficile, lenito dalla fortuna di aver trovato Maria De Filippi sul suo percorso di ... Tina Cipollari è tornata con l'ex fidanzato: matrimonio in vista Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Secondo i rumor in circolazione l'opinionista Tina Cipollari sarebbe tornata insieme al suo ex, Vincenzo Ferrara.