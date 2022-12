Scacchi | Magnus Carlsen vince i Mondiali rapid! Trionfo col brivido Sabino Brunello oltre metà classifica

(Di mercoledì 28 dicembre 2022)per la quarta volta irapid. Il norvegese conquista il successo finale ad Almaty, in Kazakistan: 10/13 il suo punteggio finale al termine di un terzo giorno vissuto sull’altalena. Secondo il tedescont Keymer, che, come vedremo, spreca l’opportunità di arrivare allo spareggio per la vittoria, e terzo Fabiano Caruana. Per l’italoamericano grande recupero negli ultimi due giorni, in particolare dal sesto turno in poi. Da domani iblitz su 21 turni (17 per il torneo femminile). Dopo aver aperto la giornata battendo Keymer,si fa sorprendere con un brutto errore che gli costa la perdita di un Cavallo dal russo (sotto bandiera FIDE) Vladislav Artemiev, rimettendo in gioco tutti dopo aver avuto un punto di vantaggio sul ...

OA Sport

L'unico italiano in gara, Sabino Brunello , è al momento alla posizione numero 105 con 4/9. Non il migliore dei tornei per lui, che non sta trovando continuità anche se ci era entrato in fiducia. ...C'è un solo italiano in gara, ed è Sabino Brunello. Per lui, che rapid possiede un rating ELO di 2725 (quello classico è 2519), punteggio che fino a questo momento è di 2.5/5, che lo pone in un gruppo ... Scacchi, Mondiali rapid 2022: Magnus Carlsen trionfa col brivido, a Zhongyi Tan il titolo femminile. Sabino Brunello oltre metà classifica Dopo un grande 2022 Arjun Erigaisi ha firmato una sponsorizzazione milionaria con la società di trading quantitativo Quantbox.C'è un solo italiano in gara, ed è Sabino Brunello. Per lui, che rapid possiede un rating ELO di 2725 (quello classico è 2519), punteggio che fino a questo momento è di 2.5/5, che lo pone in un gruppo ...