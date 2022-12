Papa Benedetto XVI “è molto ammalato” – LIVE

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Si aggravano le condizioni diXVI. Dieci anni dopo le clamorose dimissioni, Joseph Ratzinger è “costantemente seguito dai medici” e “sotto controllo”, ma non sta bene. Lo ha fatto capire chiaramente il successore,Francesco, che all’udienza generale di oggi ha chiesto di pregare per“che nel silenzio sta sostenendo la Chiesa”. Una richiesta di “preghiera speciale” che ovviamente ha messo in allerta tutto il mondo. “Vorrei chiedere a tutti voi una preghiera speciale per ilemerito, che nel silenzio sta sostenendo la Chiesa – ha detto Bergoglio – ricordarlo, è, chiedendo al Signore che lo consoli e lo sostenga in questa testimonianza di amore alla Chiesa fino alla fine”. Ratzinger ha compiuto 95 anni e l’età si fa ...

Agenzia ANSA

- - > IlemeritoXVI nel 2020 - Reuters . Le condizioni di salute diXVI si sono aggravate a motivo dell'età. EFrancesco ha chiesto di pregare per lui all'udienza generale, ...... convivono due Papi, Francesco e, il quale ha scelto per il suo ritiro il monastero ... la scelta del nuovo. Ma dopo l'elezione di Bergoglio il 13 marzo del 2013,Ratzinger rientra ... Il Papa chiede preghiere per Benedetto XVI: 'È molto ammalato' - Cronaca Papa Francesco, durante l'udienza generale nell'Aula Paolo VI, ha chiesto una "preghiera speciale" per Benedetto XVI, che "nel silenzio sta sostenendo la Chiesa". Il Pontefice ha quindi voluto salutar ...«Una preghiera speciale per il Papa emerito Benedetto che nel silenzio sta sostenendo la Chiesa. Ricordarlo, è molto ammalato, chiedendo al Signore che lo consoli e lo sostenga in questa testimonianza ...