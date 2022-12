Morto l’uomo travolto dal treno a Fara | era un 60enne di Passo Corese

(Di mercoledì 28 dicembre 2022)SABINA – Non ce l’ha fattache nel primo pomeriggio di ieri è finito sotto undella stazione ferroviaria diSabina-Montelibretti., di, era stato elitrasportato al Gemelli di Roma in gravissime condizioni, riportando la perdita del piede a seguito del violento impatto con il mezzo ferroviario. Gli inquirenti indagano sulle cause. Si è trattato di un gesto estremo oppure di un incidente? Nel giro di una settimana sono già due i deceduti a. L'articolo proviene da Sabina Online.

