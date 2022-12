Covid | Salvini all' Ue “Controlli siano applicati in tutti i Paesi”

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Contatti in corso fra il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteoe la commissaria europea per i Trasporti Adina Valean.ha spiegato che “non può essere solo l'Italia a fareantinegli aeroporti sui passeggeri provenienti dalla Cina” e quindi “ed eventuali limitazioni devono esserea livello continentale per evitare arrivi in Italia da aeroporti di altri”. Nelle prossime ore sono previsti ulteriori contatti fra il ministroe la commissaria Europea ai Trasporti. Lo riferiscono fonti del Mit. – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS).

Corriere della Sera

Così, mentre il ministro delle Infrastrutture, Matteo, annuncia "accelerazioni per treni e ... Però poi ci ha tenuto a spiegare: "È un po' come per il: se a contrarre ilè un ......dal governo gialloverde quando a Palazzo Chigi c'era Giuseppe Conte e al Viminale Matteo... I minori sono sbarcati subito, gli altri hanno atteso alcuni giorni, c'era un focolaio di. ... Covid, tamponi obbligatori per chi arriva dalla Cina: ma il 95% vola in Italia facendo scalo altrove ROMA (ITALPRESS) – Contatti in corso fra il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e la commissaria europea ...Roma, 28 dic. (LaPresse) - Contatti in corso fra il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e la Commissaria Europea per i ...