Calcio News 24

L'è pronto ad inaugurare una statua per Arsene Wenger, storico allenatore francese dei Gunners. I dettagli Secondo quanto riportato nell'edizione odierna del The Telegraph, l'sarebbe pronto ad inaugurare una statua per Arsene Wenger fuori dall'Emirates Stadium entro il 2023. L'allenatore francese ha lasciato il club londinese nel 2018 dopo ben 22 anni sulla ...Il Sun ha sintetizzato in un titolo il piano degli inglesi: "un'offerta per Milinkovic a ... L'ad oggi è da considerare in pole nella corsa a Sergej, se non si farà vivo a gennaio porebbe ... Arsenal, pronta una statua per Wenger Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...L’Arsenal è pronto ad inaugurare una statua per Arsene Wenger, storico allenatore francese dei Gunners. I dettagli Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del The Telegraph, l’Arsenal sarebbe p ...