Anziana trovata denutrita dopo una settimana da sola in casa

Agenzia ANSA

1' DI LETTURA CALTANISSETTA - Dramma della solitudine. Era sola da circa 7 giorni, ormai confusa, senza aver toccato né cibo né acqua. Un'di 80 anni è stataieri pomeriggio dai soccorritori sola in casa, a Caltanissetta, con difficoltà a camminare e denutrita. L'hanno soccorsa poliziotti, vigili del fuoco e sanitari del ...... 84 anni , ex insegnante elementare, era una maschera di sangue quando la figlia Chiara l'hariversa a terra, nella sua camera da letto, ormai senza vita. In soggiorno il marito dell', ... Lasciata sola per sette giorni, anziana trovata denutrita - Sicilia ANCONA - Tempo di consuntivi: gli ultimi giorni del 2022 sono dedicati al bilancio dei risultati conseguiti, in particolare in termini di prevenzione e sicurezza. Un anno intenso, che ha visto ...È la strategia adottata dagli abitanti di Peña Zafra de Abajo, borgo del Sud, da decenni alle prese con l’esodo costante dei residenti, ...