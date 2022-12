WWE | Risultati Live Event del MSG

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 27 dicembre 2022) Quando la WWE torna in quella che è da molti considerata la sua casa, ovvero la storica arena newyorkese il Madison Square Garden, tiene sempre grandi show. Anche per questa volta non è stata da meno, con match a stipulazione speciale e il ritorno sul ring di Bray Wyatt e la presenza di Top Star come Karrion Kross, Gunther, Braun Strowman, Liv Morgan e gli Usos Ecco idello show Sheamus e Ridge Holland sconfiggono Imperium (Giovanni Vinci e Ludvig Kaisser) Hit Row (Top Dolla, Ashante “Thee” Adonis e B-Fab) sconfiggono Legado Del Fantasma (Joaquin Wilde Cruz Del Toro e Zelina Vega) Jinder Mahal indice una open challenge a cui risponde Bray Wyatt che lo sconfigge facilmente decretando il suo ritorno sul ring e omaggiando anche il compianto Brodie Lee Ladder Match for the WWE Intercontinental Championship: GUNTHER sconfigge Madcap Moss, ...