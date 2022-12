Moggi dà voce al popolo juventino | eternamente vittime di un complotto

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 27 dicembre 2022) Ha destato sensazione l’intervento di Lucianooggi all’assemblea della Juventus in qualità di piccolo azionista. In realtànon ha detto niente di nuovo. Porta da avanti una battaglia che non possiamo definire personale. Purtroppo per la tifoserie juventina non si usa la parola. Invece sarebbe molto più attinente per gli juventini. Sono un. Da oltre quindici anni convinti di esseredi una grande ingiustizia, di unsovrauniversale. Perché gli juventini sono un, hanno caratteristiche specifiche che è difficile riscontrare in altri gruppi di essere umani. Pur non avendo una città come riferimento, anche se Torino è molto più juventina di come narrano alcune leggende metropolitane, il...