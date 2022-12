Juve | ok ai compensi 2022 | non approvato piano bonus

Calcio e Finanza

... non ha approvato i rimanenti punti all'ordine del giorno e, segnatamente, (i) l'esame della Sezione I della 'Relazione sulla politica in materia di remunerazione e suicorrisposti', (ii) l'......distinguere il percorso della giustizia ordinaria da quello della giustizia sportiva, ...Plusvalenze anni 2018/2019/2020 Manovra stipendi (marzo - aprile del 2020 e del 2021) Fatture per... Juve, ok ai compensi 2022: non approvato piano per bonus a dirigenti Al termine dell'Assemblea degli Azionisti tenutasi questa mattina a Torino, la Juventus ha pubblicato sul proprio sito ... “Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi ...La Juventus ha approvato il bilancio di esercizio al 30 giugno 2022, con una perdita di 238,1 milioni di euro.