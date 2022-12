“Avete capito?” GF Vip e i sospetti su Antonella | Tavassi scopre tutto sul fatto più scottante

Leggi su tuttivip

(Di martedì 27 dicembre 2022) Dalla fine della 25esima puntata del GF Vip 7, andata in onda il giorno di Santo Stefano, gli spettatori non si danno pace sul verdetto del televoto che ha incoronato come concorrente preferita della spiata dimora di CinecittàFiordelisi, che invece è nel mirino del pubblico, ultimamente. Ma com’è possibile unsimile? Secondo la loro madre Emanuela Fuin, Guendalina ed Edoardoil televoto, è truccato. La vicenda sta anche divertendo gran parte dei telespettatori in quanto il vippone romano non si è certo potuto confrontare con madre e sorella, convinte cheFiordelisi abbia trionfato a sorpresa con l’aiuto di fan fasulli, sbloccati dai suoi estimatori. Ci sarebbero anche delle prove virtuali. Ma diciò, Edoardonon sa nulla. Eppure anche ...