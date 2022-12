Apocalissi cyber? Forse | ma comunque preoccupano

Leggi su panorama

(Di martedì 27 dicembre 2022) La scorsa settimana parlavamo della possibile “preoccupazione” da parte di un gruppo dicriminali dopa avere violato i sistemi di una compagnia aerea: il rischio che avevamo percepito era quello di compromettere sistemi critici per la sicurezza dei passeggeri. In questi giorni Mario Greco, il Chief Executive Officer di Zurich, uno dei gruppi assicurativi più grandi d’Europa, ha spiegato come “quanto diventerà non assicurabile sarà il" e per chiarire i termini della questione ha posto una domanda assolutamente retorica: "E se qualcuno prende il controllo di parti vitali delle nostre infrastrutture, quali potrebbero essere le conseguenze?". Ad avviso del top manager i privati non sono in grado di assicurare rischi di tipo sistemico come quelloche sono paragonabili a quelli prodotti da catastrofi naturali o attacchi ...